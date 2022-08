Rassegna Stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi del 9 agosto

Dalla Gazzetta dello Sport, a Tuttosport e il Corriere dello Sport: i titoli principali sulle prime pagine dei quotidiani sportivi italiani

La ‘Gazzetta dello Sport’ titola così: “INTER E JUVE, TUTTO APERTO“. Contrapponendo i grattacapi dei due club sul mercato alle certezze di Milan e Roma, per le quali viene titolato: “Tutto a posto”. Gli altri titoli principali della ‘rosea’ riguardano il Napoli (“Raspadori ad oltranza”) e il Bologna (“Bentornato Mihajlovic“).

Il ‘Corriere dello Sport’ titola “LA JUVE PERDE PEZZI“, mettendo in evidenza l’infortunio di Szczesny e la possibile cessione di Adrien Rabiot al Manchester United. Gli altri titoli principali sono dedicati a Mihajlovic (“Il sorriso di Sinisa risveglia il Bologna) e al mercato dei partenopei (“Raspa-Napoli, l’ultimo scatto di De Laurentiis“).

Per quanto riguarda ‘Tuttosport’, il titolo è: “MAX, C’È KOSTIC PER TE“. La giornata di oggi, infatti, potrebbe essere quella decisiva per l’approdo dell’esterno serbo al servizio di Massimiliano Allegri. Negli altri titoli principali spazio ai rivali cittadini della Juventus (Vlasic: “Voglio solo il Toro”) e al Monza (Galliani: “Calcio, amore mio”).

Rassegna Stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi esteri del 9 agosto

La rassegna stampa di Calciomercato.it vi propone i titoli principali sulle prime pagine di oggi, martedì 9 agosto 2022, dei più importanti quotidiani sportivi esteri. ‘Mundo Deportivo’ titola “DEBATE DE JONG” facendo riferimento alla disputa legale tra il Barcellona e l’ex centrocampista dell’Ajax. Gli altri titoli principali del quotidiano catalano riguardano il mercato blaugrana (“Bernardo Silva empieza a ver dificil su llegada” e “Primero, inscribir”).

Volando in Francia, poi, 'L'Equipe' titola "SANCHEZ TAILLÈ POUR L'OM", con il cileno che si prende la prima pagina dopo la rescissione con l'Inter ed il suo prossimo trasferimento all'Olympique Marsiglia. Gli altri titoli principali del quotidiano francese riguardano la Ligue 1 ("Monaco au pied du Barrage"), il futuro di Rabiot ("Rabiot, la tentation MU") e il ciclismo ("Alaphilippe enfin de retour").