Allegri nei guai, sbotta anche lui: “Diverso da Conte. Ora quattro colpi”

La Juventus e Max Allegri sono in difficoltà, lo dice il campo ma anche una rosa ancora incompleta: e il mentore del mister mette il carico da 90

La Juventus è in difficoltà, questo sembra ormai sotto gli occhi di tutti. Il campo lo ha detto in maniera inesorabile nel ko contro l’Atletico Madrid per 4-0, evidenziando determinate lacune nella rosa di Allegri. I tifosi sono preoccupati, ma a quanto pare non sono gli unici. A breve arriverà Filip Kostic, sarà un tassello importante per l’attacco, un giocatore in grado di ricoprire diversi ruoli.

Ma non può bastare, soprattutto considerando che Federico Chiesa non sarà pronto allo start del campionato. E i bianconeri dovranno partire subito sull’acceleratore, con un calendario fittissimo tra Serie A e coppe. Senza considerare che al momento non c’è neanche il vero vice-Vlahovic e che non si conosce la data di rientro effettiva di Pogba. Tanti elementi che non fanno dormire sonni tranquilli neanche a Giovanni Galeone: “Alla Juve servono almeno quattro acquisti, se no ci vuole un miracolo per essere competitivi ad alto livello. A centrocampo con l’Atletico è stata una sfida impari. E Morata ha scherzato Bremer, al Torino non gli era mai successo. Lui come de Ligt non può giocare sul centro-sinistra”.

Galeone preoccupato per Allegri e la Juve: “Così scudetto impossibile. Ho discusso con Max”

Lo storico mister, mentore di Massimiliano Allegri, nella sua intervista a ‘La Gazzetta dello Sport’, non nasconde affatto la sua preoccupazione: “Pau Torres servirebbe pure adesso, anche se forse Max sta pensando alla difesa a tre. I cambi in amichevole mi portano a credere questo. Kostic a sinistra ci sa fare, è meglio di Alex Sandro a tutta fascia ma non basta. Poi serve un centrocampista d’ordine e un attaccante”.

Morata sarebbe l’ideale, ma l’accordo con l’Atletico Madrid non c’è e Galeone ‘sbotta’: “Stiamo parlando della Juve? Perché una Juve che mira a vincere lo scudetto e a ben figurare in Champions non può avere queste difficoltà ad accontentare l’allenatore. Altrimenti che si abbassi l’asticella, dicendolo chiaramente. Io ho discusso anche con Max: ‘Devi importi tu, i grandi allenatori hanno il diritto di farsi comprare dei giocatori’. Perché Guardiola, Conte e altri chiedono e ottengono e Allegri no?'”. Muriel e Depay non convincono Galeone, soprattutto per la poca attitudine difensiva, mentre Vlahovic “non può essere questo, deve tornare quello visto a Firenze”. Per lo scudetto, infine, la prospettiva sembra abbastanza nera: “Con questi giocatori, la Juve lo scudetto non lo vince mai. Parola di Galeone”.