Juventus deludente, tutti contro Allegri: l’esonero è deciso

Massimiliano Allegri ha ricevuto parecchie critiche da stampa e tifosi dopo le prime amichevoli giocate questa estate dalla sua Juventus

E’ forse ancora presto per dare giudizi affrettati sulla Juventus che sta nascendo in vista della nuova stagione. I bianconeri hanno vissuto fino a questo momento un’estate dai sentimenti contrastanti, passando dall’euforia per lo straordinario mercato in entrata alla delusione per le prestazioni messe in campo nelle prime amichevoli della preseason.

La goccia che ha fatto traboccare il vaso è stata senza alcun dubbio l’amichevole della scorsa domenica giocata alla Continassa contro l’Atletico Madrid del Cholo Simeone. Gli spagnoli non hanno lasciato scampo alla squadra di Max Allegri, trascinati da un formidabile Alvaro Morata che ha siglato una tripletta nello 0-4 finale in favore dei ‘colchoneros’.

Per tentare di risollevare l’umore nero degli ultimi giorni, la dirigenza della Juve ha subito accontentato una delle tante richieste di mercato del suo allenatore accelerando le pratiche per Filip Kostic. L’esterno serbo già questa settimana potrebbe svolgere i primi allenamenti con i nuovi compagni e addirittura rientrare tra i convocati di lunedì per l’esordio ufficiale dei bianconeri in campionato contro il Sassuolo.

Juventus, Allegri deludente: i tifosi ‘scelgono’ l’esonero

Tornando all’ultimo test amichevole giocato e perso dalla Juventus contro l’Atletico Madrid, a destare maggiore preoccupazione tra i tifosi bianconeri è stata l’assenza di gioco e la sensazione costante che gli spagnoli fossero nettamente in controllo della partita. Un segnale ovviamente negativo ad una settimana dal debutto in Serie A, tra l’altro contro una squadra come il Sassuolo che ha fatto del bel gioco e del possesso palla un punto di forza negli ultimi anni.

Nel sondaggio che Calciomercato.it ha sottoposto quest’oggi agli utenti su Telegram, si è parlato proprio del futuro di Massimiliano Allegri sulla panchina della Juventus dopo un’estate oltremodo deludente. Alla domanda su ‘quale sarebbe la scelta migliore per la Juventus’, il 52% ha votato senza esitare ‘l’esonero immediato’ del tecnico bianconero. Il 24% dei votanti darebbe invece almeno un’altra stagione di fiducia all’allenatore, mentre il 23% gli darebbe tempo almeno fino alla sosta. Infine, solo l’1% ha riposto con l’opzione ‘altro’.