Disfatta Juventus: Allegri paga per tutti

La Juventus ha perso con quattro reti di scarto nell’amichevole di ieri pomeriggio giocata alla Continassa contro l’Atletico Madrid

Si è chiuso nel peggiore dei modi il precampionato della Juventus in occasione dell’ultimo test importante contro l’Atletico Madrid. Nel confronto con Massimiliano Allegri, il Cholo Simeone è uscito vincitore indiscusso con un rotondo 0-4 che ha improvvisamente ridimensionato le aspettative sulla nuova stagione dei bianconeri.

Ovviamente va ribadito che si tratta ancora di calcio d’agosto, di amichevoli nelle quali il risultato conta fino ad un certo punto. Ma a preoccupare i tifosi della Juventus è stato soprattutto l’atteggiamento tattico della formazione bianconera, incapace di riuscire ad impensierire il suo avversario con azioni fluide e pericolose.

Nel mirino della critica, oltre al tecnico Allegri, anche Leonardo Bonucci e Dusan Vlahovic. Il difensore centrale non è ancora al top della forma e l’impressione è che dovrà lavorare parecchio per trovare la giusta sintonia in coppia con il nuovo compagno Bremer. Sul centravanti serbo, invece, pesa la pubalgia che lo ha condizionato in questo inizio di stagione e che ieri lo ha limitato vistosamente in termini di pericolosità e partecipazione in fase offensiva.

Juventus, Allegri deludente nella sconfitta con l’Atletico Madrid

Nel sondaggio di questa mattina su Calciomercato.it, abbiamo ripreso la dura sconfitta che ha travolto ieri pomeriggio alla Continassa la Juventus. Se è vero che l’Atletico Madrid guidato da uno scatenato Alvaro Morata ha fatto di tutto per complicare i piani degli ex compagni, d’altra parte va riconosciuto che i bianconeri hanno fatto vedere davvero poco sul piano sia del gioco che delle motivazioni. Soprattutto i pochi palloni giocabili per gli attaccanti hanno inciso sia sulla prestazione che sul risultato finale.

Segnali preoccupanti ad una settimana dall’esordio in campionato contro il Sassuolo, sui quali la squadra lavorerà nei prossimi giorni in attesa di altri rinforzi dal mercato. Tornando al sondaggio lanciato su Twitter, abbiamo chiesto a nostri utenti chi ha deluso maggiormente nella sconfitta di ieri. Il più votato è stato proprio Allegri con il 42,9% delle preferenze. Alle spalle dell’allenatore, i tifosi della Juventus hanno indicato in ordine Vlahovic (20,8%), Alex Sandro (18,9%) e Bonucci (17,4%).