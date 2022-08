Inter in ansia per Brozovic verso l’esordio di Lecce: c’è l’esito degli esami

A pochi giorni dal debutto in campionato contro il Lecce, Simone Inzaghi potrebbe essere costretto a fare a meno di Marcelo Brozovic a centrocampo

Dopo l’assenza forzata in occasione dell’ultima amichevole giocata dall’Inter e persa 2-4 contro il Villarreal, Marcelo Brozovic potrebbe non tornare a disposizione nemmeno per l’esordio in campionato dei nerazzurri di sabato sera, in programma alle 20.45 allo stadio Via del Mare di Lecce. Il centrocampista nerazzurro aveva infatti accusato un fastidio al polpaccio che lo aveva tenuto in via precauzionale fuori dall’ultima amichevole di livello della formazione interista.

Ovviamente sarebbe un colpo durissimo per la formazione di Simone Inzaghi, che nella passata stagione ha sofferto soprattutto nelle partite in cui non ha potuto fare affidamento proprio sul centrocampista croato. E’ vero che quest’anno finalmente l’Inter ha deciso di puntare forte su un talento cristallino come quello di Asllani per riempire la casella di vice Brozovic all’interno della rosa, ma allo stesso tempo non sarà semplice per l’ex Empoli riuscire da subito ad impossessarsi del centrocampo nerazzurro. In una prima fase di campionato ricca di appuntamenti, poi, l’eventuale assenza del croato potrebbe farsi sentire nelle dinamiche del gioco.

Infortunio Brozovic, l’esito degli esami: l’affaticamento persiste

Marcelo Brozovic, che la scorsa settimana aveva accusato un fastidio al polpaccio destra, si è infatti sottoposto ad accertamenti strumentali che hanno evidenziato ancora un po’ di affaticamento. Nulla di particolarmente serio, dunque, per il regista dell’Inter, che potrebbe comunque saltare per precauzione la prima di campionato contro il Lecce. Il calciatore sicuramente non sarà a disposizione del test amichevole in programma mercoledì contro il Sant’Angelo.

In ogni caso il centrocampista nerazzurro, dopo un paio di allenamenti a parte, tenterà di forzare in vista delle ultime sedute prima della partenza verso Lecce, per capire se potrà tornare a disposizione di Simone Inzaghi o meno. Come ribadito, qualora la sua assenza dovesse essere confermata, Inzaghi punterà su Asllani dal primo minuto davanti alla difesa, in un centrocampo che verrà completato da Barella e Calhanoglu. L’albanese ha comunque lasciato ottime impressioni in questo pre-campionato, facendo vedere sprazzi del suo talento.