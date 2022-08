Calciomercato, rescinde e firma subito con la Juventus

La Juventus ha la necessità di rinforzare il proprio reparto offensivo: Morata sempre più lontano, ma il bomber può arrivare gratis

Una squadra da completare, possibilmente senza arrivare agli ultimi giorni di mercato. La Juventus si è riscoperta fragile dopo il pesante ko contro l’Atletico Madrid.

In casa bianconera hanno chiaro in mente che la rosa a disposizione di Allegri va rinforzata ulteriormente e la dirigenza sta lavorando per accontentare il tecnico. Alcuni arrivi sono una priorità: è il caso di Kostic, l’affare più vicino alla conclusione, ma anche di Paredes o comunque di un centrocampista che sappia giocare davanti alla difesa. Poi verrà il tempo di altri colpi, anche in questo caso con strategie abbastanza delineate: serve un attaccante alla Juventus, un calciatore che possa giocare con o al posto di Vlahovic.

Morata resta uno dei profili più apprezzati da Allegri ma il suo ritorno dall’Atletico Madrid appare complicato, anche perché Simeone non ha un parco attaccanti così folto da potersi permettere il suo addio senza un sostituto. Ed allora i bianconeri guardano altrove e potrebbero sfruttare l’occasione che arriva sempre dalla Spagna: il bomber potrebbe arrivare gratis, ma serve un’accelerata importante.

Calciomercato Juventus, svolta Depay: arriva gratis

Il profilo che potrebbe soddisfare le richieste di Allegri è Memphis Depay. Con Morata più lontano e Raspadori vicino al Napoli, il centravanti olandese è un candidato forte per l’attacco della Juventus. A fare il punto della situazione è ‘Relevo’ che racconta di come la società bianconera abbia alzato il pressing per l’ex Manchester United.

In particolare il Barcellona avrebbe dato il via libera alla cessione gratuita del calciatore ma con una condizione precisa: che l’addio venga chiuso il prima possibile, in modo da consentire al club di operare anche in entrata. Questa la situazione attuale con la Juventus che monitora anche altre piste oltre a quella che porta all’olandese. Intanto c’è il via libera del Barcellona al liberare Depay in maniera gratuita, come richiesto dallo stesso calciatore. Il club blaugrana chiede però di fare in fretta: la Juventus deve accelerare se vuole sfruttare l’occasione in attacco.