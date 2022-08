Rottura e addio immediato: per Spalletti la sentenza è già arrivata

Rottura e addio immediato: per Luciano Spalletti la sentenza è già arrivata, si complica l’avvicinamento al campionato del Napoli

Una sorta di esodo di massa: Ospina dopo Insigne, quindi Koulibaly, poi Mertens ed ora anche Fabian Ruiz può salutare il Napoli. Una situazione che ha spinto Luciano Spalletti a mettere in chiaro le cose.

Il tecnico toscano non ha nascosto che la rosa è incompleta e che si aspetta dei rinforzi, possibilmente prima dell’inizio del campionato. “La società lo sa e sta lavorando per prenderli” le parole dell’allenatore dei partenopei dopo l’amichevole contro l’Espanyol.

Di tutta risposta, ecco le indiscrezioni sul possibile addio di Fabian Ruiz, destinazione Psg. Una cessione che – come raccontato da Calciomercato.it – potrebbe essere il preludio ad una nuova importante offerta per Raspadori. Intanto però la situazione non è semplice per Spalletti che si trova a dover preparare la prima gara di campionato con tante incertezze: dal portiere, con Meret da settimane sul piede di partenza e uno tra Kepa o Navas che potrebbe arrivare, al trequartista che possa sostituire Mertens. L’insoddisfazione dell’allenatore potrebbe esplodere se non dovessero arrivare nelle prossime tre settimane nuovi acquisti ed allora nel nostro sondaggio Twitter abbiamo chiesto cosa dovrebbe fare Spalletti: la risposta è stata netta.

Calciomercato Napoli, addio immediato per Spalletti: il sondaggio

Per il 53,3% di persone che ha risposto al sondaggio Spalletti dovrebbe andare alla rottura con il club e separarsi immediatamente. La pensa diversamente il 24% che sceglie la strada di un’altra stagione in azzurro. Infine, il 22,7% degli utenti crede che l’allenatore dovrebbe dare fiducia alla società.

Resta da vedere quali saranno le prossime mosse del Napoli per mettere a tacere le critiche di una piazza che vive un’estate di delusioni e per evitare che con Spalletti si vada veramente alla rottura.