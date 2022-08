Ultima amichevole pre-campionato per la Juventus di Allegri contro l’Atletico Madrid. La dirigenza al lavoro sul mercato

È stata annullata e riprogrammato oggi, alla Continassa alle ore 18, l’ultima amichevole della Juventus di Allegri prima del debutto ufficiale in campionato. I bianconeri affronteranno un’altra big europea come l’Atletico Madrid.

Allegri ritroverà nel centro sportivo bianconero anche Alvaro Morata, in quella che è stata la sua casa per diversi anni, compresi gli ultimi due, prima del ritorno ai ‘Colchoneros’. Come noto, lo spagnolo resta la priorità del tecnico della Juventus, che sta spingendo per riaverlo a Torino. Allegri ha sempre coccolato ed esaltato le caratteristiche del Nazionale spagnolo: “Ha un livello tecnico tra i primi d’Europa. Se gioca spalle alla porta fa più fatica, se gioca negli spazi diventa più bravo e mette in campo le sue caratteristiche. Si tratta di un calciatore di rendimento. Nel calcio vengono affibbiate delle etichette: per i numeri che ha è un calciatore assolutamente importante, ma si dice che gli manca sempre qualcosa e non è vero. Andare a migliorare Morata è difficile, ce ne sono 4 o 5 in Europa”. L’ultimo tentativo sarà fatto oggi.

Calciomercato Juventus, ultimo tentativo per Morata

Come anticipato da Calciomercato.it, il nome di Alvaro Morata non è mai tramontato in casa Juventus anche dopo il mancato riscatto dall’Atletico per 35 milioni di euro. Un altro tentativo, con ogni probabilità l’ultimo, sarà fatto nell’incontro di oggi per l’amichevole tra le due squadre. Il club bianconero non vuole spingersi oltre i 15 milioni, una cifra ritenuta finora insufficiente dalla società spagnola. La palla passa ai ‘Colchoneros’.