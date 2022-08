Alvaro Morata ha aperto le marcature in occasione dell’amichevole tra la Juventus e l’Atletico Madrid giocata alla Continassa

L’aria di casa ha subito fatto bene ad Alvaro Morata che in occasione dell’amichevole tra Juventus e Atletico Madrid ha sbloccato l’incontro con un bel diagonale mancino. Il match, inizialmente in programma questo pomeriggio a Tel Aviv, era stato infatti ‘spostato’ alla Continassa per motivi di sicurezza.

Riflettori ovviamente puntati su Alvaro Morata, l’uomo mercato del quale i due club hanno nuovamente parlato in occasione dell’appuntamento di quest’oggi. Il centravanti spagnolo è sceso in campo con grandi motivazioni e dopo appena 11′ ha portato i ‘colchoneros’ avanti nel risultato cogliendo impreparata la difesa di Massimiliano Allegri. Ex bianconero che ha pure trovato la doppietta personale al 43′, al termine di un’ottima giocata individuale che ha messo fuori causa il tentativo disperato di Bremer.

Va ricordato che la Juventus ha tentato più volte nelle ultime settimane di convincere l’Atletico Madrid ad aprire alla cessione di Morata a cifre ragionevoli. Rispetto alle richieste degli spagnoli che valutano il centravanti non meno di 30 milioni di euro, il club bianconero non sembra però essere disposto ad andare oltre i 20.

Calciomercato Juventus, i tifosi rimpiangono Morata

Alla rete dell’ex Juventus, tra i tifosi bianconeri è scattato immediatamente il momento nostalgia. “Alvaro deve assolutamente tornare da noi”, “Morata viene bistrattato da quasi tutti e giudicato un pippone, eppure in Juventus-Atletico chi ha segnato il primo gol (e in generale chi segna nell’Atletico Madrid?”. Questi sono solo alcuni dei commenti che nei minuti successivi alla rete di Morata hanno inondato Twitter. Un ritorno invocato a gran voce da una buona fetta della tifoseria bianconera, soprattutto dopo l’ultimo episodio che ha coinvolto questa mattina Kean e che ha indotto Allegri all’esclusione del centravanti italiano tra i convocati dell’amichevole di questo pomeriggio.

Ecco altri Tweet:

#Morata viene bistrattato da quasi tutti e guidicato un pippone eppure in #JuventusAtletico chi ha segnato il primo gol…(e in generale chi segna nell'#AtleticoMadrid)?#JuveAtleti — Rycos (@FedeRycos) August 7, 2022

E chi ci poteva segnare?#Morata. — Franco Palmisano® (@PalmisanoFranco) August 7, 2022

Ma Alvaro #Morata che quasi piange? — Ale (@itsmealepa) August 7, 2022

Comunque #Morata è il rimpianto del mister — Ilario® #38🛡🐙⚪⚫ (@ilariofanto0) August 7, 2022

Il goal di #Morata è più scontato dei saldi di inizio Luglio. #JuveAtleti — Mattia Fragnito (@mattia1313) August 7, 2022