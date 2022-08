Dries Mertens è un nuovo giocatore del Galatasaray. Domanda anche sulla Juventus al suo arrivo in Turchia: ecco la reazione dell’ex Napoli

Dries Mertens è già sbarcato in Turchia per iniziare la sua nuova avventura con la maglia del Galatasaray. Il centravanti belga, dopo l’addio al Napoli, ha scelto il campionato turco nonostante gli interessi di diverse big anche in Serie A.

Ha fatto un tentativo per l’ex azzurro anche la Juventus. All’arrivo ad Instanbul, all’ex azzurro è stato chiesto proprio del rifiuto ai bianconeri. Tuttavia, il giocatore ha dribblato la domanda proiettandosi solo sulla sua nuova esperienza : “Sono venuto qui, adesso sono qui e sono felice. Quest’accoglienza è incredibile, non me l’aspettavo. Questi tifosi sono pazzeschi. Vogliamo fare cose speciali, il Galatasaray è il miglior club della Turchia”. Mertens ha scelto la Turchia, non tradendo Napoli, ed è ora pronto per la sua nuova avventura col Galatasaray.