Edinson Cavani è attualmente svincolato dopo aver lasciato ufficialmente il Manchester United a seguito della scadenza del contratto

Nonostante il valore del calciatore rimanga indiscusso, Edinson Cavani non è riuscito a lasciare il segno durante la sua esperienza in Premier League negli ultimi due anni. Il centravanti uruguagio, soprattutto nell’ultima stagione con la maglia del Manchester United, è stato oscurato da Cristiano Ronaldo.

Dopo lunghe settimane di riflessioni sul suo futuro e corteggiamenti vari arrivati anche dal campionato italiano con la Salernitana in pole position, una decisione definitiva starebbe per arrivare. Anche la Juventus per un attimo aveva valutato il nome dell’ex centravanti di Napoli e Palermo come possibile vice Vlahovic, senza però approfondire qualsiasi tipo di ragionamento.

Calciomercato, Cavani al Boca: tentativo disperato da Villarreal e Valencia

Stando alle ultime notizie riportate sia in Spagna che in Argentina, Edinson Cavani sarebbe vicinissimo alla firma con il Boca Juniors. Come raccontato da ‘Olé’, il centravanti uruguaiano avrebbe accettato la destinazione argentina per coronare un grande sogno che coltiva da anni e che aveva solamente sfiorato nel 2020: vestire la maglia degli ‘Xeneizes’.

Un’operazione che il Boca punta a chiudere necessariamente entro le prossime 24 ore, prima della scadenza del calciomercato in Argentina. Prima del definitivo via libera serve difatti l’intesa sulla durata del contratto: per Cavani la priorità è quella di arrivare al top della condizione per il mondiale di Qatar, mentre gli ‘xeneizes’ vorrebbero garantirsi il ‘Matador’ anche per la prossima Copa Libertadores.

Da non escludere in ogni caso possibili sorprese dell’ultim’ora, dal momento che un’intesa finale tra Cavani e Boca Juniors non è ancora arrivata. In Spagna si parla da giorni ad esempio dei tentativi ripetuti da parte del Villarreal e non solo. Perché non è da non escludere anche un possibile rilancio del Valencia, sempre più lontano dal ‘Gallo’ Belotti per l’attacco di Gattuso.