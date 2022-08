Psg, problemi per Galtier: la FFF lo boccia

Problemi per Christophe Galtier. Il tecnico del Psg non avrebbe avuto il via libera da parte della federazione calcistica francese, la FFF: ecco il motivo

Stop a Christophe Galtier. La FFF, la federazione calcistica francese – come riporta L’Equipe – non ha approvato il contratto biennale del tecnico del Psg.

L’allenatore è finito sotto la lente di ingrandimento della Commissione Federale degli allenatori, riunitasi lo scorso 28 luglio, che ha evidenziato come Galtier sia venuto meno ai suoi obblighi di formazione continua.

Il 55enne sarà dunque chiamato a correre ai ripari, per ‘aggiornare’ il suo diploma UEFA Pro. Come ogni allenatore, Galtier avrebbe dovuto rinnovarlo ogni tre anni. Verosimilmente sfrutterà una delle prossime pause per le nazionali, per mettersi in regola. Nella stessa situazione si trova Jérôme Monier del Sochaux.