Juventus-Atletico si gioca: UFFICIALE la nuova data

La Juventus ha annunciato ufficialmente che l’amichevole contro l’Atletico Madrid, inizialmente cancellata, verrà recuperata

Dopo il comunicato diffuso questa mattina da Juventus e Atletico Madrid, nel quale veniva annunciata la cancellazione dall’amichevole tra le due formazioni in programma domani a Tel Aviv, ecco la nuova data e sede del match.

La partita era stata infatti inizialmente annullata per questioni di sicurezza, in seguito alle ultime dolorose vicende di cronaca che interessano la Striscia di Gaza. Da pochi minuti, però, è arrivata la conferma ufficiale da parte della Juventus sul recupero del test contro l’Atletico Madrid.

Come specificato sul sito dei bianconeri, “l’amichevole fra Juventus e Atletico Madrid, inizialmente prevista in Israele, si terrà domani sul terreno di gioco del Training Center Continassa“. Purtroppo per i tifosi delle due squadre, la partita non sarà aperta al pubblico, ma sarà comunque visibile in diretta dalle 18.00 su Sky Sport 1.