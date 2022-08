DIRETTA | Calciomercato, tutte le news e le trattative del 6 agosto

Calciomercato, tutte le notizie più importanti di oggi 6 agosto: un’altra settimana importante e calda per i club volge al termine, verso l’inizio della Serie A

Ormai il tempo stringe. Siamo entrati nella fase calda e decisiva di un’altra settimana di calciomercato con le squadre di Serie A che stanno lavorando per portare a termine diverse trattative utili a completare le rispettive rose. Dalla Juventus al Milan passando per Inter, Roma e Napoli, tutte le ultime.

Calciomercato.it vi offre tutti gli aggiornamenti di giornata in tempo reale.

10.45 – Neto, portiere del Barcellona, ​​punta a essere il prossimo giocatore a lasciare ufficialmente il club catalano: il portiere brasiliano è in trattativa con l’inglese Bournemouth.

10.30 – Marcos Alonso saluta i dipendenti del Chelsea e si avvicina al Barça.

10.15 – In casa Lazio la situazione legata a Luis Alberto, non convocato per l’amichevole contro il Valladolid, ha riaperto le chance della pista Ilic.

10.00 – Anche il Manchester United pensa a Marko Arnautovic per rafforzare l’attacco, ma il Bologna non ha intenzione di cedere il proprio bomber.

9.45 – A Firenze resta da sciogliere il nodo Milenkovic, che sta dimostrando un ottimo atteggiamento: coinvolto nel progetto Italiano, potrebbe anche rinnovare.

9.30 – Anche Gnonto tra gli eventuali obiettivi per il futuro del Torino.

9.15 – Allegri punta su Rovella e Fagioli per la prima di campionato: il primo poi potrebbe andare in prestito, mentre per il secondo potrebbe esserci il rinnovo.

9.00 – In casa Roma tanto ruota intorno al futuro di Nicolò Zaniolo che Pinto non ha intenzione di cedere per meno di 50 milioni di euro. Intanto il Tottenham è in una fase di valutazione e nei prossimi tre o quattro giorni decideranno se fare un’offerta senza l’inserimento di contropartite.

8.45 – Nel casting per la mediana del Milan c’è anche il giovane Raphael Onyedika che risponde all’identikit.

8.30 – Filip Kostic ha giocato ieri sera la sfida di Bundesliga persa per 6-1 contro il Bayern e intanto attende la Juventus. Presto verrà deciso il futuro.