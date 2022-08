Prima dell’inizio del campionato la Juventus vuole regalare almeno un paio di nuovi rinforzi a Massimiliano Allegri. Kostic e un centrocampista, la scelta è stata fatta

Almeno due colpi prima dell’inizio del campionato, questo è l’obiettivo che si è prefissato la Juventus sul calciomercato. Per Kostic cresce la fiducia, l’esterno serbo vuole solo i bianconeri e la trattativa con l’Eintracht appare vicinissima a un punto di svolta. E poi? Poi, come richiesto da Allegri, centrocampista e punta. Nello specifico un vice Vlahovic.

Una alternativa a Vlahovic oppure un nuovo centrocampista, tenuto anche dell’infortunio di Pogba? I nostri follower di Twitter hanno scelto la seconda opzione, che porta un nome e un cognome ben precisi: Leandro Paredes. E’ l’argentino in uscita dal Psg il vincitore del nostro sondaggio: il 38% dei voti sono andati proprio all’ex Roma, desideroso di ricongiungersi con Di Maria in quel di Torino.

📊MOMENTO SONDAGGIO!

La #Juve ha voglia di chiudere presto per #Kostic ma non si fermerà!

🤔I bianconeri, poi, di chi hanno assolutamente bisogno❓ — calciomercato.it (@calciomercatoit) August 6, 2022

Calciomercato Juventus, tutto su Paredes: le cifre

Non ci sono più dubbi, Paredes è l’obiettivo numero uno per la mediana bianconera. L’uscita di Arthur, direzione Valencia, permetterebbe a Cherubini e soci di accelerare puntando a un accordo anche inferiore ai 15 milioni di euro. Il Psg è partito da 20, ma le sue pretese sono destinate a calare visto che Paredes, il quale nel sondaggio ha avuto la meglio di Milinkovic-Savic, Depay e Morata, è fuori dai piani di Galtier.