Svolta improvvisa per Miralem Pjanic che ha accettato la proposta: il futuro del centrocampista bosniaco ora è deciso

La svolta è arrivata improvvisa, Miralem Pjanic ha già detto sì. Futuro deciso per il centrocampista bosniaco da settimane al centro delle voci di mercato.

L’ex Juventus è rientrato al Barcellona dopo l’anno di prestito in Turchia. Per lui si è parlato di un possibile ritorno in Serie A ed era stato nuovamente accostato anche al club bianconero. Del resto non è un segreto che Allegri sia alla ricerca di un uomo d’ordine a centrocampo, di un regista che possa giocare tra Pogba (quando ritornerà) e Locatelli. Con Paredes obiettivo principali, una delle alternative portava proprio al 32enne che non era nei piani della società catalana. Ora è arrivata la svolta con il futuro di Pjanic già deciso.

Calciomercato Juventus, niente Pjanic: resta al Barcellona

La svolta per Miralem Pjanic, secondo quanto riferisce ‘as.co0m’, è arrivata all’inizio di questa settimana, dopo il ritorno della squadra di Xavi dagli Stati Uniti. Proprio l’allenatore ha avuto un colloquio con il calciatore nel corso del quale gli ha fatto presente che il Barcellona voleva toglierlo dal mercato e puntare su di lui, a patto di rivedere al ribasso l’ingaggio.

Una richiesta che Pjanic ha accettato: così per il bosniaco il futuro sarà, almeno per il prossimo anno, ancora al Barcellona. Niente Juventus con Xavi che ritiene l’ex Roma il profilo ideale per alternarsi con Busquets.