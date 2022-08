Juventus, partita a rischio: potrebbe essere annullata

La Juventus dovrebbe scendere in campo in amichevole contro l’Atletico Madrid ma i recenti avvenimenti che hanno colpito la Striscia di Gaza potrebbero anche portare ad un annullamento

La marcia di avvicinamento alla prima giornata di campionato per la Juventus dovrebbe continuare con la prossima amichevole pre season in programma per domenica 7 agosto contro l’Atletico Madrid a Tel Aviv. I dubbi però sul regolare svolgimento della gara tra bianconeri e ‘colchoneros’ iniziano a farsi sempre più intensi come confermato dalla Spagna.

Stando a quanto evidenziato dal ‘Mundo Deportivo’ l’amichevole tra Juventus e Atletico potrebbe anche essere cancellata a causa dell’escalation di violenza nella Striscia di Gaza. Nelle ultime ore infatti il conflitto ha vissuto un altro episodio con tanto di lancio di missili da parte di Israele. Una situazione quindi delicata e che non è passata naturalmente inosservata agli occhi degli organizzatori della partita che durante la mattinata di questo sabato analizzerà attentamente la questione studiando la fattibilità per garantire la sicurezza di tutte e due le spedizioni.

Dani Benaim, amministratore delegato della società Comtech che organizza la stessa amichevole, ha parlato ai microfoni di ‘Sport 5’ assicurando che “la questione è al vaglio di tutti i partiti e gruppi. Nel frattempo, non ci sono cambiamenti”. Al momento le squadre, Juventus e Atletico Madrid continuano a lavorare normalmente in attesa di ulteriori aggiornamenti in merito. Sia per gli spagnoli che per i bianconeri il campionato di riferimento inizierà ufficialmente nel weekend della prossima settimana: la Juve scenderà in campo in posticipo lunedì 15 agosto contro il Sassuolo, mentre la truppa di Simeone giocherà nella stessa giornata, ad un’ora circa di distanza, in trasferta contro il Getafe.