Futuro Mertens deciso, addio alla Serie A: chiusura vicina

Dries Mertens ha detto al Napoli e adesso si prepara per una nuova avventura. Addio Serie A: la chiusura è vicina

Una storia d’amore durata nove anni quella tra Dries Mertens e il Napoli. L’attaccante olandese è arrivato in Italia nel 2013 dal PSV Eindhoven e da lì ha iniziato a battere ogni record con la maglia azzurra, diventando un vero e proprio figlio adottivo di Napoli. Un mese fa però il contratto con il club partenopeo è scaduto e non si è arrivati a un accordo per prolungarlo.

Così il giocatore tramite i social ha salutato il Napoli e ora è pronto per una nuova avventura, ma fuori dall’Italia. Dries Mertens infatti è vicino a sbarcare in Turchia.

Mertens al Galatasaray: chiusura vicina

Il futuro di Dries Mertens sta finalmente prendendo una direzione, che però porta fuori dall’Italia. L’attaccante belga dopo aver lasciato il Napoli avrebbe scelto di lasciare il campionato italiano e di volare all’estero. Come svelato dalla giornalista Jolanda De Rienzo ai microfoni di Calciomercato.it in onda su TV Play qualche giorno fa, Mertens sarebbe vicino al Galatasaray.

Il club turco ha offerto al giocatore un contratto da 4 milioni di euro e la chiusura dell’affare sembrerebbe sempre più vicina. Dunque Dries Mertens dice definitivamente addio all’Italia e al Napoli, scegliendo il club turco come nuova destinazione.