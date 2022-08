Arrivano novità importanti dalla Germania in merio al possibile colpo della Juventus: c’è la scelta ufficiale da parte dei tedeschi, che non lascia alcun dubbio

La Juventus si prepara a mettere a segno un nuovo colpo. I bianconeri dopo aver messo le mani su Di Maria, Pogba e Bremer, sono pronti a a chiudere per Filip Kostic.

Il serbo è un vecchio obiettivo di mercato, tornato prepotentemente di moda negli ultimi giorni. Come raccontato, il giocatore ha detto no al West Ham, in attesa del rilancio dei bianconeri. La Vecchia Signora ha davvero la coperta corta in avanti e il nome di Kostic appare essere quello giusto, per rafforzare un reparto che dovrà aspettare un po’ per riavere al meglio Federico Chiesa.

Calciomercato Juventus, fiducia per Kostic ma non è chiusa

Dopo i contatti odierni c’è grande fiducia in casa Juventus ma l’affare non è ancora chiuso: balla qualche milione con l’Eintracht Francoforte, pronto a scendere sotto alla richiesta di 20 milioni iniziale. E’ molto probabile che si chiuda sui 15-16 milioni con i bonus ma c’è ancora da lavorare.

La conferma che ancora non c’è un accordo totale arriva dalla Germania. Stasera, infatti, ha avuto inizio la Bundesliga, col match Eintracht Francoforte-Bayern Monaco. Il tecnico austriaco, Glasner, non ha voluto rinunciare al suo numero 10, regolarmente in campo, così Ndicka, obiettivo del Milan. Come detto di Christopher Mikel di ‘Sport1’ a Calciomercato.it, in oda su Tv Play, servirà dunque aspettare prima di assistere alla fumata bianco. Il sogno di Kostic è giocare in bianconero ma non è ancora il momento