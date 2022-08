La Juventus non ha ancora chiuso il colpo, ma i tifosi già insorgono e criticano il possibile nuovo acquisto: la bocciatura è sonora

Una bocciatura sonora e quasi senza appello. La Juventus non ha ancora perfezionato il suo acquisto che già si levano critiche sui social.

Si parla di Filip Kostic, 29 anni, esterno serbo dell’Eintracht Francorte. La Juventus lo ha individuato come rinforzo offensivo per Allegri e la trattativa procede spedita. Come raccontato da Calciomercato.it, l’affare procede, con il calciatore che ha detto no al West Ham. Infatti i bianconeri, con l’intermediazione dell’agente di Kostic, Alessandro Lucci, ha proposto una cifra intorno ai 7-8 milioni per il calciatore. Cifra più bassa di quella del club inglese che è arrivato a 15 milioni più bonus: la volontà del serbo però è di vestire la maglia della Juventus, società con la quale nell’incontro di oggi è stato trovato l’accordo.

Nonostante la trattativa in dirittura d’arrivo, Kostic è stato schierato titolare questa sera contro il Bayern Monaco, in una partita che si è trasformata in una disfatta per la squadra di Francoforte. Il punteggio finale recita 6-1 per i campioni di Germania con il 29enne che è rimasto in campo per tre-quarti di gara, raccogliendo un’ammonizione.

Calciomercato Juventus, disfatta Eintracht: Kostic bocciato

In un contesto del genere, per Kostic era complicato sfoderare una prestazione importante ed, infatti, anche il serbo è stato coinvolto nella debacle dell’Eintracht. Così su Twitter si sono scatenati i commenti negativi con il serbo bollato come ‘bidone’ con l’invito alla Juventus di lasciarlo in Germania e non affondare il colpo.

Da dire che anche i tifosi tedeschi hanno rimarcato la serata di Kostic, ma questa volta in maniera meno critica, limitandosi a salutare chi per quattro anni ha vestito la maglia dell’Eintracht e ha messo la sua firma sul successo in Europa League dello scorso anno.

Ecco alcuni tweet:

Che bidone sta arrivando ecco perché non vuole nessuno. #Kostic — Carmelo Leonardi 10 (@10_leonardi) August 5, 2022

Esatto, un inutile mezzo giocatore che non serve a nulla. @juventusfc #Kostic — Sebastiano Silente (@Solo06762119) August 5, 2022

Guai a dirlo! Un altro mezzo giocatore inutile che finirà tra gli esuberi tra 6 mesi. Povera @juventusfc , che brutta fine. #Kostic — Sebastiano Silente (@Solo06762119) August 5, 2022

ma che bidone è #kostic ahahah — chiedete scusa al presidente (@amaro658) August 5, 2022