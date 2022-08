Clamoroso Barcellona, mancano i requisiti: guai con gli acquisti

Liga pronta ad iniziare, ma è caos in casa Barcellona con problemi legati ai nuovi acquisti

Un mercato in entrata super, fatto di parametri zero, ma anche di nomi altisonanti e di spese altissime. Un Barcellona voglioso di rivalsa quello che si presenta ai nastri di partenza della Liga, pronta a incominciare il prossimo fine settimana.

La situazione però in casa dei catalani non è così chiara. La Liga ha infatti comunicato al club blaugrana di non possedere i requisiti essenziali per registrare quelli che sono i cinque nuovi acquisti, ma anche i due giocatori a cui è stato rinnovato il contratto, ossia Dembele e Sergi Roberto.

Barcellona, niente requisiti per il tesseramento dei nuovi acquisti

Joan Laporta, presidente del Barcellona, ​​ha assicurato nella presentazione ufficiale di Robert Lewandowski che il club catalano ha presentato tutta la documentazione alla Liga per ottenere la registrazione di tutti gli acquisti. Il presidente si è detto fiducioso e spera in una risposta positiva dai vertici della Liga. Da settimane il club tiene incontri regolari con la Liga per valutare la situazione e la realtà, secondo quanto riferito da ‘Sport’, è che il club blaugrana, al momento, non possiede i requisiti necessari per registrare i cinque acquisti (Lewandowski, Koundé, Kessie, Christensen e Raphinha) e i due calciatori a cui è stato rinnovato il contratto (Dembele e Sergi Roberto).

Secondo la testata catalana, il club blaugrana dovrà attivare la quarta leva (la cessione dell’altro 24,5 per cento del Barca Studios) e abbassare ulteriormente l’attuale salario, che è ben al di sopra del limite consentito dalla Liga. Dal sindacato dei datori di lavoro si precisa inoltre che anche il Barcellona dovrà effettuare diverse cessioni di giocatori, in primis Frenkie De Jong e Memphis Depay, per adeguarsi ai parametri essenziali per registrare i nuovi acquisti.