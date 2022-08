Intervenuta a Calciomercato.it su TvPlay, il giornalista di Marca, Alberto Fernandez, ha parlato del futuro di Luis Alberto. Ecco quali sono le intenzioni del calciatore spagnolo

Luis Alberto continua a non far dormire sonni tranquilli ai tifosi della Lazio. Il fantasista spagnolo ha da tempo manifestato la volontà di tornare a giocare in patria. L’alta valutazione fatta da Claudio Lotito non gli ha però permesso di lasciare la Capitale.

La destinazione preferita del giocatore biancoceleste sarebbe il Siviglia. La conferma arriva da parte di Alberto Fernandez, intervenuto ai microfoni di Calciomercato.it, in onda su TvPlay: “Praticamente sono due anni che Luis Alberto manda messaggi che vuole tornare a Siviglia dove si trova la sua famiglia – afferma il giornalista di Marca -. Lui vuole farlo adesso ma c’è un problema di natura economica. Il club non può investire tanto perché negli ultimi due anni ha perso tanto, la Lazio cerca circa 25 milioni, ma al momento il Siviglia non può arrivare a queste cifre”.

Lazio, futuro Luis Alberto: contratto troppo lungo

“La responsabilità di tutto questo è di Luis Alberto – prosegue il giornalista -, che si è legato per tanti anni alla Lazio, ma deve accettare alle conseguenze delle sue azioni e forse capire che la firma per tutti questi anni potrebbe rivelarsi un errore”.

Una battuta anche su Simeone. L’attaccante, che tanto piace al Napoli, è stato accostato anche al Siviglia ma al momento tutto tace: “La priorità del club è un difensore centrale – afferma Fernandez -, può arrivare un attaccante ma solo in prestito. Al momento ci sono poche speranze a riguardo”.