La Juventus ha detto sì, ecco il bomber. Ma c’è ancora un ostacolo

La Juventus continua a lavorare per completare la rosa e l’attaccante si avvicina con il sì dei bianconeri: c’è ancora un ostacolo però

Il calciomercato è entrato nelle sue ultime settimane e la Juventus prova ad accelerare le operazioni per completare la rosa di Massimiliano Allegri in vista della prima di campionato. Nel mirino dei bianconeri per rinforzare l’attacco dopo l’addio di Morata ci sarebbe l’attaccante del Barcellona, Memphis Depay.

Secondo quanto riportato da ‘Sport.es’, la Juventus sarebbe più vicina all’attaccante olandese. Il Barcellona propone ai bianconeri il prestito con obbligo di riscatto per Depay, ma c’è ancora un ostacolo sulla strada che porta alla Juventus.

Calciomercato Juventus, ostacolo rinnovo: i bianconeri attendono

La Juventus vuole rinforzare il proprio attacco e vorrebbe farlo con Memphis Depay. L’attaccante di proprietà del Barcellona dopo l’arrivo di Lewandowski avrebbe ancora meno spazio e sembrerebbe essere scivolato nelle gerarchie. Così i bianconeri sarebbero pronti a portarlo a Torino, ma c’è ancora un ostacolo a dividerli.

Infatti, secondo quanto riportato da ‘Sport.es’, la condizione necessaria perché questo avvenga è il rinnovo di contratto per almeno un anno, vista la scadenza attuale nel 2023. Il giocatore però sembrerebbe volere la rescissione immediata del contratto, che non dispiacerebbe nemmeno alla Juventus. Ma i bianconeri, visti gli ottimi rapporti con il Barcellona, hanno deciso di attendere il rinnovo di Depay per premere poi sull’acceleratore e chiudere l’affare, così da non incrinare i rapporti con il club catalano.