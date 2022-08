La Juventus in campo nel test in famiglia: Arthur a bordo campo in attesa di novità sul fronte cessione al Valencia

Non è presente nella formazione titolare schierata da Allegri nel test in famiglia contro l’Under 23 e neanche in panchina. Per Arthur questi possono essere gli ultimi giorni con la maglia della Juventus.

E’ ormai noto che il brasiliano non rientra nei piani del tecnico bianconero e il suo futuro è sempre più verso il Valencia di Rino Gattuso. L’ex Barcellona è pronto a tornare nella Liga, in quel campionato dove era riuscito a rendere al meglio prima del trasferimento in Italia e le difficoltà riscontrate in Serie A.

In attesa che la trattativa con il club spagnolo venga perfezionata, Arthur questo pomeriggio era presente a bordocampo per assistere al test in famiglia tra la Juventus e l’Under 23. Il brasiliano era insieme agli altri infortunati (Chiesa, McKennie, Kaio, Pogba, De Sciglio).

Calciomercato Juventus, Arthur-Valencia: le ultime

Come raccontato da Calciomercato.it, la trattativa tra la Juventus e il Valencia per Arthur procede spedita e le parti lavorano per chiudere nel più breve tempo possibile. I contatti proseguono in un clima di ottimismo e c’è stata anche una telefonata tra il calciatore e Gattuso che è servita a ribadire la stima del tecnico verso il 26enne.