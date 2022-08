La Juventus può intervenire anche sull’out mancino in caso di addio di Alex Sandro o Pellegrini: il colpo è già stato deciso

La Juventus non ha chiuso ancora il mercato in entrata e in uscita. Arthur sta andando al Valencia, mentre Allegri attende almeno un regista ed un esterno di attacco. Il resto poi dipenderà dalle uscite e dalle opportunità che offrirà il mercato.

E’ questo il caso del terzino sinistro: Alex Sandro è all’ultimo anno di contratto, Pellegrini non convince in pieno ed in caso di cessione di uno dei due servirà un rimpiazzo adeguato. Di nomi non ne mancano: da quello più vicino a noi, Udogie dell’Udinese e quelli esteri come Angelino del Lipsia. Proprio sul terzino sinistro della Juventus si è incentrato il sondaggio di Calciomercato.it che su Twitter ha chiesto: “In bilico alla Juventus anche i due terzini sinistri, Alex Sandro e Pellegrini: in caso di addio di uno dei due, su chi puntereste?” La scelta è stata inequivocabile.

Calciomercato Juventus, la scelta per la fascia: il sondaggio di CM.IT

E’ Udogie il nome giusto per la fascia sinistra della Juventus in caso di uscita di uno tra Alex Sandro e Pellegrini. A sorpresa per l’esterno dell’Udinese ha votato ben il 64% di chi ha risposto al sondaggio sull’account Twitter di Calciomercato.it. Nettamente staccate le altre alternative con Angelino al 20,7% e ancora più distanti Gayà con l’8,5% e Borna Sosa con il 6,7%.

Per la Juventus, ad ogni modo, mettere le mani su Udogie non sarebbe semplice visto l’interesse concreto anche del Tottenham di Conte.