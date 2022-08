TV PLAY | Speciale Mercato e Serie A in DIRETTA!

Nuovo appuntamento su TV PLAY per lo Speciale dedicato al Mercato e alla Serie A: tutto in diretta dalle 18 alle 20 sul nostro canale Twitch

Torniamo in DIRETTA in questo terzo giorno di agosto. Temperature altissime anche per quanto riguarda le trattative in sede di calciomercato: le ultimissime sugli obiettivi Belotti, Sanchez, Milinkovic-Savic e tanto altro. Vi aspettiamo QUI per le trattative di mercato di Inter, Juventus, Milan, Roma, Lazio e tutte le altre.

Conducono Riccardo Meloni e Vincenzo Credendino, affiancati dalla redazione di Calciomercato.it e da tanti ospiti.