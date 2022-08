Napoli, Spalletti trema: infortunio in amichevole

Il Napoli affronta l’amichevole contro il Girona, dalla quale arrivano brutte notizie: l’attaccante esce anzitempo per infortunio

Manca sempre meno all’inizio della nuova stagione e il Napoli continua a prepararsi attraverso le amichevoli per prendere il ritmo partita. Le uscite nella rosa di Luciano Spalletti sono state molte in questa sessione estiva di calciomercato e importanti, ma sono arrivati anche giocatori promettenti come Kim-Min Jae e Kvaratskhelia.

L’amichevole di oggi a Castel di Sangro vede la squadra di Spalletti affrontare il Girona, squadra spagnola neopromossa in Liga. A far tremare il tecnico del Napoli però è l’infortunio nel primo tempo di un attaccante, che è costretto a lasciare il terreno di gioco quasi alla mezz’ora.

Napoli-Girona, Politano fuori per infortunio: problemi al polpaccio sinistro

Nuovo test per il Napoli in vista della prima giornata di campionato in trasferta contro il Verona. L’avversario di oggi è il Girona, ma le notizie che arrivano per Luciano Spalletti non sono ottime. Infatti dopo 27 minuti l’attaccante partenopeo Matteo Politano è stato costretto a lasciare il campo.

Dopo essersi accasciato in terra tenendosi la gamba, Politano ha dovuto alzare bandiera bianca lasciando il posto a Kvaratskhelia. Per Politano sembrerebbe trattarsi di un fastidio al polpaccio della gamba sinistra. Sicuramente l’infortunio sarà valutato dai medici per capirne poi l’entità. Nel frattempo Spalletti rischia di perdere l’attaccante per la prima di campionato, visto che mancano solamente due settimane.