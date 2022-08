Altro infortunio per la Juventus con il comunicato ufficiale che annuncia l’operazione cui si è sottoposto il bianconero: lungo stop

Un pre-campionato non fortunato quello della Juventus che nelle settimane che anticipano l’inizio della stagione ha dovuto fare i conti con diversi problemi fisici.

Se per Pogba si è deciso di non procedere con l’intervento chirurgico e provare una soluzione conservativa, Allegri dovrà fare i conti anche con lo stop di McKennie e ha perso anche il giovane Akè.

Un tris di infortuni a cui si aggiunge anche il problema fisico accusato da Felix Correia. Come si legge nel comunicato diramato dalla società piemontese, il 21enne in seguito alla lussazione alla spalla destra, “è stato sottoposto questa mattina ad intervento chirurgico. L’intervento, eseguito dal Dott. Ravera presso la clinica Fornaca, è perfettamente riuscito”. Ora, come è scritto nella nota della Juventus, il giocatore inizierà nei prossimi giorni l’iter riabilitativo volto alla ripresa dell’attività agonistica.

Juventus, operato Felix Correia: stop lungo

Uno stop che si prospetta lungo considerato il tipo di infortunio accusato dal giovane portoghese. Solitamente la riabilitazione dopo un intervento per una lussazione alla spalla richiede poco meno di un mese con tutore e quindi l’inizio della riabilitazione per un altro mese.

Nella nota della Juventus non vengono specificati i tempi di recupero ma è probabile che lo stop possa essere di 3-4 mesi. Altro infortunio quindi per la Juventus con Felix Correia – che nei piani del club era uno dei giovani che potevano essere ceduti – atteso da un periodo di stop abbastanza lungo.