ESCLUSIVO Verona | Un mediano per Cioffi: terzo ritorno in Italia

Gli ultimi rumors di calciomercato Verona in entrata e in uscita riguardano il centrocampo. Cioffi potrebbe ottenere una vecchia conoscenza della Serie A

C’è grande fermento intorno ai gioielli del Verona in questa sessione estiva di mercato. Il club scaligero ha già ceduto Casale e Cancellieri alla Lazio, oltre a Caprari al Monza, ma altre pedine importante nello scacchiere di mister Cioffi potrebbero fare le valigie.

Per il bomber argentino Giovanni Simeone, riscattato dal Cagliari, è in atto un duello tra il Napoli e Borussia Dortmund, ma altre cessioni importanti potrebbero riguardare soprattutto il reparto mediano. Lo stesso club partenopeo, infatti, ha da tempo messo gli occhi sul ceco Antonin Barak, mentre con la Lazio si potrebbe chiudere un terzo affare che vedrebbe il serbo Ivica Ilic sbarcare nella Capitale. Il Verona, ovviamente, non vuole farsi trovare impreparato e valuta già diverse opzioni per rimpiazzarli in caso di partenza.

Calciomercato Verona, idea Ucan se partono Barak e Ilic

Una di queste piste, come appreso in esclusiva da Calciomercato.it, porta ad una vecchia conoscenza del calcio italiano. Si tratta di Salih Ucan, centrocampista turco classe 1994, tornato al Besiktas dopo il prestito all’altro club di Istanbul, il Basaksehir. Per lui si tratterebbe del terzo sbarco in Serie A dopo quello da giovanissimo nel 2014 alla Roma e dopo la stagione in prestito all’Empoli quattro anni fa. Il club bianconero valuta il suo cartellino circa 2,5 milioni di euro.