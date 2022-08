L’accordo verbale è stato trovato ora c’è la firma sul rinnovo poi può lasciare Napoli: trattativa già impostata

Sembra sbloccarsi la situazione portiere per il Napoli. Gli azzurri lavorano in entrata per far arrivare Kepa prima possibile alla corte di Spalletti, ma è molto probabile che i volti nuovi in porta debbano essere due.

Questo perché il futuro di Alex Meret è lontano dal club partenopeo. Come riferisce ‘Sky’, infatti, il presidente Aurelio De Laurentiis ha trovato l’accordo verbale con lo Spezia per il trasferimento in prestito del portiere. Un’accelerazione che il club ligure ha voluto visto le difficoltà ad arrivare a Dragowski. Così è arrivata l’intesa con Meret che ora rinnoverà il contratto con il Napoli – attualmente in scadenza nel 2023 – per poi trasferirsi a titolo temporaneo alla corte di Gotti.

A questo punto, con l’addio di Meret, il Napoli andrà alla ricerca di un secondo portiere che possa mettersi alle spalle di Kepa. Sirigu è uno degli indiziati ma sull’ex Genoa ci sono anche sirene dalla Turchia.