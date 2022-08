Un obiettivo di calciomercato della Juventus è a rischio: la rivale mette pressione al club bianconero, fissato l’incontro

Tirato un sospiro di sollievo per Pogba, restano delle questioni di cui occuparsi in ambito di calciomercato. Nella riunione andata in scena tra la dirigenza della Juventus e Massimiliano Allegri, il tecnico livornese ha indicato priorità assoluta l’acquisto di un esterno a sinistra (vista la problematica Chiesa). Considerando le difficoltà per arrivare ad Alvaro Morata, come vi abbiamo raccontato sulle pagine di Calciomercato.it, sta riprendendo quota la pista Kostic dell’Eintracht Francoforte, per il quale ora ci sarebbe la strada spianata.

I bianconeri, però, continuano a riflettere parallelamente sul tema vice Vlahovic, Giacomo Raspadori in particolare. Il talento del Sassuolo è molto stimato dal mister toscano, che lo vorrebbe per far rifiatare il bomber serbo nell’arco della stagione. Oggi – stando a quanto riferisce ‘Sky Sport’ – La Vecchia Signora ha parlato con gli agenti dell’attaccante, chiedendo tempo per l’acquisto del loro assistito. I torinesi, infatti, non sono pronti ora a realizzare un investimento simile (la valutazione dei neroverdi è sui 40 milioni di euro), anche perché deve risolvere prima la questione spinosa legata al futuro di Kean.

Calciomercato Juventus, incontro Napoli-Sassuolo per Raspadori

Il Napoli, invece, intende stringere nei prossimi giorni. Sempre secondo il noto emittente satellitare, all’inizio della prossima settimana dovrebbe andare in scena un incontro tra il patron Aurelio De Laurentiis e l’amministratore delegato del club emiliano, Giovanni Carnevali. Il contatto servirà a capire quale potrebbe essere l’offerta dei partenopei, che hanno già avanzato una proposta da 30 milioni e strappato il sì del ragazzo. Raspadori, dal canto suo, desidera lasciare il Sassuolo e attende gli sviluppi della vicenda.