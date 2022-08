Milinkovic-Savic impazza: la Juventus “come il Real Madrid”

La Juventus, dopo aver appreso le prossime mosse relative a Paul Pogba, continua a lavorare sul mercato. Milinkovic-Savic tra sogno e suggestione scalda i tifosi

La Juventus si avvicina ad ampie falcate all’inizio del prossimo campionato di Serie A con un progetto parzialmente nuovo, qualche campione in più nel motore ed un sogno impossibile per il centrocampo. Si tratta di Milinkovic-Savic, ciclicamente accostato ai bianconeri, a maggior ragione dopo l’infortunio di Paul Pogba che salterà la prima fase di stagione.

Un eventuale affare che Mario Mattioli ai microfoni di ‘Radio Radio’ non esclude: “Credo che la Juventus cominci a pensare in maniera estremamente più concreta, dopo quello deciso ieri da Pogba, ad un rinforzo e potrebbe essere Milinkovic-Savic. Il francese potrebbe, poi, affrontare l’operazione dopo il Mondiale, per cui i bianconeri si stanno muovendo sotto traccia sul centrocampista serbo della Lazio”.

Calciomercato Juventus, i tifosi invocano Milinkovic-Savic: “Centrocampo da Real Madrid”

Al contrario Furio Focolari, anche lui a ‘Radio Radio’, esclude Milinkovic alla Juve ad ora: “Penso non ci sia niente di reale. Non è arrivata neanche una richiesta. La Juve non sta cercando Milinkovic-Savic in questo momento, almeno ad oggi. Non hanno mai aperto un dialogo con la Lazio“.

Tra conferme, smentite, sogno e realtà i tifosi della Juventus non hanno mai smesso di sperare nel centrocampista serbo, e su Twitter non mancano i messaggi verso il calciatore della Lazio tra chi lo invoca e chi invece chiede il ‘regalo’ al presidente Agnelli:

Ciao @andagn, fra 10 giorni sarà il mio compleanno, ci riuscirai a farmi il regalo perfetto in questi pochi giorni?

Non mi hai mai deluso ma quest’anno è complicato il regalo…#MilinkovicSavic.#Juventus pic.twitter.com/MU6Xoxs0uJ — Lo zio Gobbo 🤍🖤 (@Pasky973) August 3, 2022

Se arriva #milinkovicsavic si farà dura anche per #Allegri

Sarà difficile farsi prendere a pallonate da tutte le squadre che incontreremo, neopromosse comprese.

L’unico vero acquisto resta #AllegriOut #FinoAllaFine — peterpra (@pietropratici) August 3, 2022

@marsiglia_lara Lara con Milinkovic-Savic e Pogba un centrocampo tipo real Madrid. — steve7113 (@steve711313) August 3, 2022