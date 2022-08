Allegri è preoccupato per gli infortuni e gli ultimi colpi che mancano sul mercato. Oggi il summit con la dirigenza della Juventus

“La Juventus come sempre parte per centrare tutti gli obiettivi. È il secondo anno quindi partiamo già da una buona base. Dopo essere rimasti un anno senza trofei, per la prima volta in dieci anni, abbiamo il dovere di vincere lo scudetto”.

Presentando la nuova annata, Massimiliano Allegri ha parlato piuttosto chiaro sull’obiettivo stagionale della Juventus. Il club bianconero vuole tornare a vincere lo scudetto e ad essere di nuovo protagonista in Europa. Gli acquisti di Pogba e Di Maria vanno proprio in questa direzione. Tuttavia, lo stop del centrocampista francese, aggiunto a quello di Weston McKennie, ha segnato la prima battuta d’arresto della stagione. Contro il Sassuolo mancherà anche lo squalificato Rabiot e per il tecnico bianconero sarà quasi emergenza. La dirigenza della Juve è così al lavoro per rinforzare ulteriormente la rosa, e nella giornata di oggi incontrerà Allegri per fare il punto sul mercato.

Calciomercato Juventus, oggi il summit Allegri-dirigenza: tutti i nomi

Oggi la Juventus tornerà in campo alla Continassa dopo il rientro dagli Stati Uniti e i giorni di riposo concessi da Massimiliano Allegri. Sarà anche l’occasione per il tecnico per incontrare la dirigenza e fare il punto sul mercato: la priorità è l’arrivo di un altro centrocampista, con Paredes sempre in cima alla lista, mentre come raccontato da Calciomercato.it non c’è ancora nulla di concreto sul fronte Milinkovic-Savic.

Se si dovesse concretizzare l’uscita di Rugani, la Juve affonderà il colpo per Milenkovic. Resta poi da risolvere anche il nodo attaccante. Dal nome di Raspadori, sempre più caldo, alle alternative Muriel e Depay, fino alla pista sempre viva che porta a Filip Kostic. Sono giorni decisivi anche in casa bianconera.