Domani l’incontro con la Juventus: ha chiesto la cessione

Arrivano ulteriori novità sul mercato della Juventus, impegnata domani in un importante incontro: già chiesta la cessione

I bianconeri sono stati tra le società più attive sul mercato e ora, con la decisione di Pogba di non procedere con l’intervento al menisco, la società è pronta a completare la rosa di Massimiliano Allegri.

La Juventus in questo momento è impegnata con le cessioni, con Arthur sempre più vicino al Valencia e con diversi club pronti a battagliare per Daniele Rugani. Una volta completate le cessioni, Federico Cherubini e Maurizio Arrivabene inseriranno anche gli ultimi tasselli per dare forma alla rosa che nella prossima stagione darà l’assalto allo scudetto. Nella giornata di domani potrebbe esserci un importante incontro di mercato.

Calciomercato Juventus, domani l’incontro col Sassuolo | Raspadori ha chiesto la cessione

Non si ferma il mercato della Juventus, anzi ora è pronto a riaccendersi di nuovo. Secondo quanto riportato da ‘Sky Sport’, Giacomo Raspadori avrebbe chiesto la cessione al Sassuolo e domani sarebbe in programma un incontro tra bianconeri e neroverdi per l’attaccante classe 2000. Una mossa, quella della dirigenza piemontese, volta a contrastare il pressing del Napoli sul campione d’Europa.

La volontà di Raspadori, quindi, sarebbe quella di lasciare il Sassuolo e partire verso una nuova avventura. Per riuscire a convincere il club emiliano, però, Napoli e Juventus dovrebbero presentarsi dall’ad Carnevali con un’offerta da 40 milioni di euro. Ad essere in vantaggio, al momento, sembrano essere i partenopei: con l’entourage del giocatore sarebbe già stato trovato un accordo, mentre ai neroverdi sarebbe già stata portata un’offerta da 30 milioni di euro. I bianconeri, nella giornata di domani, proveranno a sovvertire le gerarchie incontrando Carnevali.