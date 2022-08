La Juventus a caccia di un attaccante per la casella di vice Vlahovic e per completare il reparto offensivo a disposizione di Allegri: tutti i nomi sul taccuino dei bianconeri

La Juventus incrocia le dita per Paul Pogba e intanto sonda il mercato alla ricerca di un rinforzo di livello a centrocampo, senza dimenticare però l’attacco e la casella di vice Vlahovic.

Sono diversi i nomi al vaglio della dirigenza della Continassa, che nelle prossime ore farà un punto sul mercato con Massimiliano Allegri per dettare le prossime strategie. In cima alla lista – soprattutto del tecnico livornese – rimane Alvaro Morata, però la trattativa con l’Atletico Madrid è complicata e tutta in salita visto che gli spagnoli per il momento non aprono a sconti.

Così la ‘Vecchia Signora’ è tornata a guardare con interesse a Dries Mertens come scrive ‘La Gazzetta dello Sport’. Il ‘folletto’ belga è senza squadra dopo l’addio al Napoli e il mancato rinnovo, rappresentando una ghiotta occasione a parametro zero. L’attaccante classe ’87 era già stato avvicinato un mese fa, declinando però il corteggiamento bianconero con la speranza di rinnovare con gli azzurri. Visto il forte legame con la piazza partenopea non sarebbe una scelta facile per Mertens, con la Juve che proverà però a convincerlo mettendo sul piatto un ingaggio importante da 5 milioni di euro.

Calciomercato Juventus, ritorno di fiamma per Mertens: la lunga lista in attacco

La lista dei candidati in attacco è comunque lunga e negli ultimi giorni sta prendendo sempre più corpo l’ipotesi Muriel, in uscita dall’Atalanta e valutato 15 milioni dalla ‘Dea’. Arnautovic resta una soluzione low cost che intriga Allegri e Cherubini, con la Juve che si è riattivata anche nella corsa a Raspadori lanciando la sfida al Napoli. Scaldano di meno al momento le strade che portano a Depay, Milik e Martial, mentre Werner potrebbe accettare la corte del Lipsia e tornare a indossare la maglia del club tedesco.