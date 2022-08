Conferme ufficiali: Juventus in pole per l’acquisto

Il calciomercato della Juventus è più vivo che mai. Pronto un altro rinforzo per il reparto avanzato della rosa a disposizione di Massimiliano Allegri

Aspettando novità circa l’esatte condizioni di Pogba, che potrebbero spingere o meno la Juventus a tornare sul calciomercato per rinforzare il centrocampo in maniera importante – ma un nuovo innesto può arrivare a prescindere, previa uscita di Arthur – Cherubini e soci sono al lavoro anche per quanto concerne il reparto avanzato.

Allegri vorrebbe un nuovo esterno, ma soprattutto un altro attaccante che possa alternarsi con Vlahovic. Dopo le conferme sul nuovo interesse per Raspadori, per il quale è di fatto partito il derby col Napoli, dalla Spagna arrivano quelle riguardanti Memphis Depay. Il ‘Mundo Deportivo’ avvalora quanto già scritto da Calciomercato.it due giorni fa, ovvero che la Juve si è mossa ufficialmente per l’attaccante olandese in uscita dal Barcellona. Fonti del club blaugrana, sottolinea il portale catalano, confermano che quella bianconera è una delle opzioni su cui si sta lavorando. Lo stessa fonte aggiunge poi a fine pezzo che ‘La Vecchia Signora’ è attualmente in pole per il 28enne nei radar da oltre un anno.

Calciomercato, 20 milioni per Depay: la Juventus punta al prestito

Conferme anche sul prezzo di Depay, circa 20 milioni di euro. La Juve preferirebbe il prestito, con eventuale opzione d’acquisto, solo che per questa formula occorrerebbe il rinnovo del contratto – in scadenza a giugno 2023 – dell’ex United. Il Barça punta invece a una cessione a titolo definitivo per rimpolpare il tesoretto per questa sessione estiva. Su Depay ci sarebbero pure altre squadre di prestigio, dal Tottenham di Conte allo stesso Manchester United passando per il PSG, ma appunto la Juve viene data avanti a tutti.