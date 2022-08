TV PLAY | Speciale Mercato e Serie A: SEGUI la DIRETTA!

Nuovo appuntamento su TV PLAY per lo Speciale dedicato al Mercato e alla Serie A: tutto in diretta dalle 18 alle 20 sul nostro canale Twitch

Torniamo in DIRETTA in questo primo lunedì di agosto. La temperatura è bollente, infatti, anche per quanto riguarda le trattative in sede di calciomercato: inoltre, non mancheranno tutte le ultime sull’arrivo di De Ketelaere e sul futuro di Wijnaldum e Milinkovic-Savic. Vi aspettiamo QUI per le trattative di mercato di Inter, Juventus, Milan, Roma, Lazio e tutte le altre.

Conduce Riccardo Meloni, affiancato dalla redazione di Calciomercato.it: inoltre, come ogni giorno, ci saranno con noi tanti ospiti per affrontare tutti i principali temi di giornata.