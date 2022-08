La pista Milinkovic non è affatto tramontata per la Juventus, alla ricerca degli incastri giusti per arrivare al calciatore serbo: ecco come stanno le cose

La Juventus si muove sul calciomercato per rinforzare ulteriormente la rosa e puntare a rivincere lo scudetto, ma senza che la fortuna sia dalla parte di Massimiliano Allegri.

Infatti, i bianconeri hanno dovuto incassare una tegola pesantissima: l’infortunio di Paul Pogba. Il problema al menisco potrebbe lasciare il francese lontano dai campi addirittura per quattro mesi, nel caso in cui si decidesse di operare con la sutura meniscale. E, quindi, addio anche ai Mondiali. Non è l’unico nome ai box: infatti, anche Weston McKennie non esce bene dalla tournée negli Stati Uniti, ma con una lussazione alla spalla che lo terrà ai box per un mese. Per questo la Vecchia Signora potrebbe intervenire pesantemente sul calciomercato e tornare all’assalto di Sergej Milinkovic-Savic della Lazio.

Calciomercato Juventus, Milinkovic-Savic torna di moda: le richieste della Lazio

Un nome come Milinkovic scalda inevitabilmente i sogni e i pensieri dei tifosi bianconeri, ma non rappresenta comunque una trattativa semplice. Intanto, come riporta il ‘Corriere dello Sport’, la Juventus è tornata alla carica per il serbo e ha già parlato diverse volte con il suo agente Mateja Kezman. L’affare, nonostante sia complicato, potrebbe diventare possibile, anche perché le offerte attese dalla Premier non sono arrivate. Claudio Lotito sarebbe disposto ad accettare un’eventuale offerta da 60 milioni di euro cash, ma la Juventus ha prima necessità di sfoltire, a partire da Arthur e Rabiot. Vedremo se la missione bianconera darà i suoi frutti.