È già emergenza a centrocampo per la Juventus di Massimiliano Allegri, tra infortuni e giocatori in uscita. Cherubini segue sette nomi

Si è conclusa con una sconfitta, contro il Real Madrid di Carlo Ancelotti, e con un’altra pessima notizia la tournée negli States della Juventus di Massimiliano Allegri.

Dopo Pogba, la squadra bianconera perde per diverso tempo anche Weston McKennie, un altro big del centrocampo che costringerà la dirigenza a tornare sul mercato. “La Juventus come sempre parte per centrare tutti gli obiettivi. Quest’estate sono arrivati giocatori importanti, alcuni d’esperienza e altri giovani, è anche il secondo anno quindi partiamo già da una buona base. Dopo essere rimasti un anno senza trofei, per la prima volta in dieci anni, abbiamo il dovere di vincere lo scudetto“. Allegri ha già fissato l’obiettivo stagionale e, alla luce della prima emergenza a centrocampo, Cherubini è al lavoro per rinforzare ulteriormente il reparto. Molto dipenderà anche dalle uscite di Arthur e quella ancora possibile di Rabiot.

Calciomercato Juventus, da Milinkovic a Pjanic: i sette nomi per il centrocampo

Come noto, la priorità del club bianconero è Leandro Paredes, che potrebbe arrivare a prescindere dalla cessione di Arthur. In caso di partenza del brasiliano ex Barcellona, inoltre, non è da escludere un ulteriore colpo in mediana. E sono ben sette i centrocampisti seguiti da Cherubini. Si tratta di Milinkovic-Savic, sogno di Allegri per il quale la trattativa non è calda, Fabian Ruiz, Veretout, Gundogan, de Jong, Saul e Pjanic. Il mercato dei bianconeri è tutt’altro che concluso.