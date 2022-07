DIRETTA amichevole Real Madrid-Juventus | Segui la cronaca LIVE

Calciomercato.it vi offre il match del ‘Rose Bowl’ tra il Real Madrid di Ancelotti e la Juventus di Allegri in tempo reale

La Juventus affronta il Real Madrid in California in una amichevole precampionato dal sapore Champions, ultimo impegno della ‘Vecchia Signora’ prima di chiudere la tournée negli Stati Uniti e tornare in Italia.

Da una parte i bianconeri di Allegri vogliono chiudere al meglio il loro tour oltre oceano dopo aver vinto all’esordio contro i messicani del Guadalajara ed il buon pareggio contro il Barcellona per ribadire la propria candidatura allo scudetto. Dall’altro i blancos di Ancelotti campioni d’Europa in carica, vogliono centrare la prima vittoria della preseason dopo il ko nel Clasico coi catalani ed il pareggio col Club America. Calciomercato.it vi offre la super sfida del ‘Rose Bowl’ di Pasadena in tempo reale.