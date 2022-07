Il Napoli tiene nel mirino Giacomo Raspadori, attaccante del Sassuolo di Alessio Dionisi: le ultimissime notizie di calciomercato sugli azzurri di Spalletti

Il Napoli di Luciano Spalletti sta vivendo un’estate di calciomercato non proprio facilissima. Gli azzurri infatti, dopo aver perso a zero Lorenzo Insigne, hanno dovuto incassare i rifiuti ai rinnovi del contratto di Kalidou Koulibaly e Dries Mertens con il primo che ha scelto il progetto tecnico del Chelsea di Tuchel, mentre il secondo è tutt’ora svincolato dopo aver fatto la storia del Napoli soprattutto in termini di reti realizzate. Tre colonne del recente passato del club partenopeo hanno preso altre strade e ora il Napoli sta lavorando per aprire un nuovo ciclo.

In quest’ottica, in casa azzurra è finito nel mirino il nome di Giacomo Raspadori, attaccante del Sassuolo di Alessio Dionisi. Il giovane attaccante anche della Nazionale italiana è un giocatore molto duttile in grado di agire in diverse zone del reparto offensivo, un elemento perfetto da inserire nello scacchiere tattico di Luciano Spalletti.

Raspadori-Napoli, le ultime di Calciomercato.it

Secondo quanto raccolto da Calciomercato.it, il Napoli al momento è un po’ in balia della richiesta, molto alta, del Sassuolo di circa 40 milioni di euro. Una cifra che sta preoccupando il club azzurro che, comunque, ha raggiunto l’accordo con il giocatore per tre milioni di euro a stagione. Raspadori vuole vestire la maglia del Napoli e Luciano Spalletti, allenatore della squadra partenopea, vede nel giovane italiano il rinforzo perfetto per l’attacco.