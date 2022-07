Intreccio Napoli-Sassuolo con Raspadori sullo sfondo: un altro affare

Il Napoli di Luciano Spalletti, di scena peraltro in amichevole stasera contro il Maiorca, si prepara a giorni caldi in fase di calciomercato. Qualcosa sulla trequarti si muove tra entrate ed uscite

Estate non semplicissima quella del Napoli di Luciano Spalletti fin qui, con diversi cambiamenti derivanti dal calciomercato sia in entrata che in uscita. Gli azzurri hanno infatti salutato certezze e talenti del calibro di Insigne, Koulibaly, Ospina e Mertens, e stanno provando attraverso l’inserimento di nuovi elementi a dare un cambio di rotta efficace. Sono quindi andate via diverse colonne portanti del recente passato di un Napoli che lo scorso anno è arrivato terzo e dovrà lottare per riconfermare la qualificazione Champions.

I partenopei lavorano quindi per aprire un nuovo ciclo con giovani di talento e in questa ottica si colloca la trattativa per Giacomo Raspadori del Sassuolo, elemento duttile capace di ricoprire più ruoli tra trequarti e attacco. Proprio dalla zona offensiva potrebbe essere in uscita un talento di casa Napoli, Gianluca Gaetano, che reduce da una grande annata da protagonista alla Cremonese sarebbe finito nel mirino dell‘Empoli e dello stesso Sassuolo. Un interessamento quello dei neroverdi che farebbe il paio con l’affare Raspadori, per il quale la società emiliana chiede circa 40 milioni di euro, una cifra che sta impensierendo il club azzurro che, intanto ha già raggiunto l’accordo con il giocatore per tre milioni di euro a stagione.