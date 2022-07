La Juventus non potrà, con ogni probabilità, arrivare al big in questa sessione di calciomercato. Ora arriva la decisione definitiva

La Juventus si è mossa a più riprese sul calciomercato, alla ricerca dei colpi giusti per migliorare significativamente la rosa a disposizione di Massimiliano Allegri.

Ed è così anche in questi giorni, perché ancora qualcosa manca per definire una sessione, comunque ottima per i bianconeri, chiusa così. L’ultima crepa da colmare è, infatti, costituita da un mediano con caratteristiche da regista. E proprio in quella posizione, da settimane, si fa il nome di Leandro Paredes, da diversi anni al PSG e che in Italia ha già vestito la maglia della Roma. Non è l’unico nome caldo, perché in lizza c’è anche (e ancora lui) il ritorno di Miralem Pjanic, ora tornato in forza a un Barcellona che deve sfoltire. Un altro nome di livello internazionale, però, ora pare svanito dai radar bianconeri: ecco di chi si tratta.

Calciomercato Juventus, niente Casemiro: è fondamentale per Ancelotti

Carlo Ancelotti è uno che ama rispettare le gerarchie che man mano si vengono a creare. L’ha dimostrato al Milan e poi nel resto della sua carriera, e lo sta facendo anche ora al Real Madrid. Il tecnico, infatti, ha intenzione di puntare forte su Casemiro anche nella prossima stagione. Il brasiliano era stato accostato in diverse occasioni alla Juventus, ma senza che ci fosse mai una vera e propria trattativa. Ora arriva l’ultimo indizio, quello definitivo: per Ancelotti il mediano è ancora davanti a Tchouameni nelle gerarchie e così dovrebbe essere anche nella Supercoppa europea. Una mossa definitiva che toglie il calciatore dal calciomercato, e forse è giusto così. Ma non sta bene alla Juventus, che dovrà farsene una ragione o orientarsi su altri obiettivi.