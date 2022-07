DIRETTA | Calciomercato, tutte le news e le trattative del 31 luglio

Nuova giornata dedicata interamente al calciomercato: tutte le ultime notizie e le trattative più importanti in Serie A e non solo

Anche di domenica il calciomercato non si ferma, anzi. Nelle prossime ore è atteso lo sbarco in città di Charles De Ketelaere, nuovo rinforzo del Milan che si appresta a svolgere le visite mediche e firmare successivamente il nuovo contratto.

Prosegue, inoltre, la trattativa tra Roma e Paris Saint Germain per Georginio Wijnaldum. Jose Mourinho vuole l’olandese nel suo centrocampo e si va avanti alla ricerca dell’intesa definitiva. Non restano a guardare ovviamente anche altre big come Juventus, Inter e Napoli. Segui in diretta con Calciomercato.it tutte le news e le trattative più importanti di oggi, 31 luglio.

LIVE

ORE 9.15 – Il Napoli ha raggiunto l’accordo per il trasferimento di Kepa: sì del Chelsea al prestito con diritto di riscatto, lo riferisce il ‘Corriere dello Sport’.

ORE 9.00 – Secondo ‘La Gazzetta dello Sport’, Andrea Belotti è a un passo dalla Roma.