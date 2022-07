Juventus senza pace: Allegri ufficializza l'infortunio di Szczesny

Inizio di stagione decisamente in salita per la Juventus che dovrà fare i conti con un altro infortunio ufficiale tra i titolarissimi di Allegri

Duro colpo per Massimiliano Allegri dopo l’infortunio accusato da Paul Pogba la scorsa settimana. In attesa di capire le condizioni del centrocampista francese, che rischia di saltare non solo i primi due mesi della nuova stagione ma anche il Mondiale in Qatar tra novembre e dicembre, la Juventus perde un altro titolarissimo.

Una tournée non fortunatissima quella negli Usa sino a questo momento per l’allenatore toscano, che dopo aver ricevuto dal mercato due top player come Pogba e Angel Di Maria aveva alzato l’asticella dichiarando di essere tra le favorite per la corsa allo scudetto, insieme ad altre formazioni sempre molto quotate come Inter e Milan.

Lo stop del centrocampista francese, però, potrebbe complicare i piani di Allegri, soprattutto se dovesse realmente rientrare a pieno regime solamente nel 2023. Insieme a Pogba, chi è stato costretto a fermarsi dopo gli ultimi allenamenti per un guaio muscolare è Wojciech Szczesny.

Nuovo infortunio per la Juventus, si ferma Szczesny

Ad annunciare ufficialmente il nuovo infortunio è stato lo stesso Allegri, intervenuto sul canale Twitch della Juve. Il tecnico bianconero ha anticipato che Szczesny non prenderà parte all’amichevole in programma questa notte alle 4.00 contro il Real Madrid per un problema all’adduttore. Queste le sue parole: “Giocherà Perin in porta, Szczesny ha un problemino all’adduttore. Devo ancora valutare Cuadrado, poi ci saranno i debutti di Vlahovic e McKennie per mettere un po’ di minutaggio”.