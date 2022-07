Colpo in prospettiva della Sampdoria. Come raccolto in esclusiva da Calciomercato.it, i blucerchiati hanno messo le mani su Ivanovic del Vojvodina

Il mercato della Sampdoria è in movimento nonostante le incertezze riguardanti il futuro societario, vedi l’interesse per Felipe Jonatan del Santos e l’ingaggio a zero di Djuricic.

Non solo per il presente, però, i blucerchiati lavorano anche in ottica futura. A tal proposito, secondo le informazioni raccolte in esclusiva da Calciomercato.it, è stato chiuso da poco l’acquisto di Mihailo Ivanovic, classe 2004 serbo in possesso di passaporto croato. Il 17enne è un centravanti tecnico di grande presenza fisica (è alto 193cm) che, chi lo conosce bene, paragona a Scamacca fresco di passaggio al West Ham.

Capocannoniere della Primavera del Vojvodina, Ivanovic arriverà in prestito oneroso a 200mila euro più opzione di riscatto a 800mila e bonus. Il ragazzo dovrebbe fare le visite mediche all’inizio della prossima settimana.