Niente big alla Juventus: scelto un esubero per rimpiazzare Pogba

L’infortunio di Pogba costringe la Juve a cambiare strategia sul mercato: l’incontro col Real Madrid può portare la soluzione

Il ritorno del ‘Polpo’ a Torino era stato accolto con un entusiasmo senza eguali, sia da parte della società che da parte dei tifosi: l’inizio della sua seconda avventura in bianconero, però, non è stato dei migliori.

L’infortunio al menisco laterale, subito esattamente una settimana fa, ha messo la Juventus in una situazione complicata. Come evidenziato dal professor Castellacci in diretta su TV PLAY, nella migliore delle ipotesi serviranno circa 2 mesi per rivedere Paul Pogba in forma e nella peggiore bisognerà attendere il 2023. Ora i bianconeri potrebbero cambiare le proprie strategie di mercato e affondare per un nuovo centrocampista, in modo che Allegri possa sopperire alla mancanza del francese nei prossimi mesi. La sfida con il Real Madrid in programma negli Stati Uniti potrebbe rivelarsi molto utile in questo senso.

Calciomercato Juventus, subito un sostituto per Pogba | È Ceballos la soluzione

Le prossime mosse della Juventus sul mercato non sono più così ‘scontate’ come potevano sembrare fino a qualche settimana fa. L’infortunio di Paul Pogba, infatti, costringe la dirigenza bianconera a riconsiderare le proprie priorità. Come vi abbiamo raccontato nei giorni scorsi, il nome di Ceballos potrebbe tornare caldo anche in ottica Juve. Dalla Spagna ora arrivano delle conferme.

Secondo quanto riportato su ‘OkDiario’, l’amichevole in programma negli USA potrebbe essere l’occasione giusta per sbloccare la situazione Ceballos: Juve e Real Madrid potrebbero sedersi intorno ad un tavolo per parlare di mercato. Il contratto dello spagnolo è in scadenza nel 2023 e questa potrebbe essere l’ultima occasione a disposizione delle ‘Merengues’, dove Ancelotti lo ritiene un esubero, per monetizzare dalla sua cessione. Allegri con Ceballos avrebbe un’alternativa di alto livello per sopperire alla momentanea assenza di Paul Pogba.