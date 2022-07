Massimiliano Allegri al centro delle polemiche nelle ultime ore. L’allenatore della Juventus viene, per l’ennesima volta, ‘esonerato’ dai suoi stessi tifosi

Massimiliano Allegri divide praticamente da sempre e attira inevitabilmente su di sé elogi e critiche cocenti. Negli ultimi mesi, quest’ultimo partito è nettamente aumentato, dopo una stagione non eccellente con la Juventus e che ha deluso molte aspettative.

Ora la nuova stagione è in procinto di iniziare e più presto del solito, dato che il via alla nuova Serie A è datato 13 agosto, ma le polemiche sono già forti nei confronti del tecnico della Vecchia Signora. Critiche che anche nella giornata di oggi hanno portato per l’ennesima volta in tendenza l’#AllegriOut, e cioè tutti quei tifosi che non vorrebbero l’allenatore sulla panchina della Juventus. Vediamo quali sono le motivazioni.

Allegri di nuovo in tendenza: i tifosi lo ‘esonerano’ ancora

Insomma, il rapporto tra Allegri e i suoi tifosi non è ancora al top, anzi. E le motivazioni si notano appena si apre Twitter. Molti accusano ancora il tecnico di non esprimere bel gioco con la sua squadra, altri si concentrano sul calciomercato. Sono diversi gli utenti che imputano al tecnico ex Milan di rivolere Miralem Pjanic a centrocampo, dopo aver già ripreso Paul Pogba. Soprattutto l’ex Roma non è un nome che scalda la piazza bianconera. Insomma, neanche è cominciata la stagione e già il dissenso regna sovrano per il tecnico livornese. Di seguito vi proponiamo diversi tweet su questa scia.

#AllegriOut in tendenza e il campionato non è ancora iniziato. Roba da matti. #Juventus — Il Più Bianconero (@fantom9) July 30, 2022

Non è neanche iniziato il campionato e già c’è #AllegriOut in tendenza

VAMOS CARAJO! pic.twitter.com/HqmChPFgmu — erclab_ilritorno (@erclab_tweet) July 30, 2022

È #AllegriOut al 30 luglio, col campionato che inizierà tra 14 giorni e con la #Juventus ancora in corsa per fare anche il quadriplete. Questo perchè non esprime il bel gioco, cosa che fino a 4/5 anni fa andava bene e che si sa sapeva dal momento in cui era stato annunciato. — Rycos (@FedeRycos) July 30, 2022

#Pjanic

32 anni.

Decotto.

Emarginato, ha dovuto rifugiarsi in Turchia per qualche presenza pagata 6,5 mln.

Allegri lo rivorrebbe.

Poi lanciano #AllegriOut, e non vedi un plebiscito.

Anzi, qualcuno pronto a stappare champagne e offende coloro (stessi) che vedono il giusto. — Lello Pinto (@Ernesto32919298) July 30, 2022

#Pjanic ex-calciatore da almeno 3 anni, ma è richiesto da #allegriout. Giusto per farvi capire che questo non è nemmeno in grado di gestire i calciatori, per cui richiede continuamente persone che ha già avuto in passato. — tenhi – Grazie 🇲🇰 (@tenhiju) July 30, 2022

Se riprendono #Pjanic giuro che cambio squadra…#AllegriOut tutta la vita — Gian Battista Angeloni (@GBAngeloni) July 30, 2022

Grande Allegri che vuole i rottami Firmino,Paredes,Pogba,Zaniolo#AllegriOut — Edoardo12212 (@Edoardo307) July 30, 2022