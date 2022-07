La Juventus di Massimiliano Allegri sarebbe tornata sul nome di Memphis Depay, attaccante del Barcellona. Le ultimissime notizie di calciomercato sui bianconeri

La Juventus di Massimiliano Allegri è ancora a caccia di un attaccante in vista della prossima stagione.

I bianconeri, nelle ultime settimane molto attivi in sede di calciomercato, hanno ufficializzato qualche giorno fa l’arrivo alla Continassa di Gleison Bremer, difensore centrale ex Torino arrivato per quasi 50 milioni di euro. Il brasiliano, conteso fino alla fine con l’Inter di Simone Inzaghi, prenderà il posto in rosa di Matthijs de Ligt, approdato al Bayern Monaco.

Calciomercato Juventus, torna di moda un altro olandese per l’attacco

A proposito di olandesi, secondo quanto riportato da alcune fonti di stampa inglesi, la Juventus avrebbe rimesso sui propri taccuini, in entrata, il profilo di Memphis Depay.

Il giocatore oranje, al momento in forza al Barcellona, vorrebbe giocarsi le proprie carte alla corte di Xavi per poi, eventualmente, andare in scadenza di contratto al termine della stagione. La Vecchia Signora però è a caccia di un attaccante, soprattutto se l’affare Morata con l’Atletico Madrid dovesse saltare. La valutazione dell’ex giocatore del Lione è di circa 20 milioni di euro, ma la questione resta legata alla sua volontà di lasciare o meno il Camp Nou in questa finestra estiva di calciomercato.