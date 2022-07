Il futuro di Cristiano Ronaldo è un’enigma ancora irrisolto: arriva l’annuncio ufficiale del presidente del club

Ancora una volta durante il calciomercato estivo uno dei protagonisti è Cristiano Ronaldo. L’attaccante portoghese lo scorso anno negli ultimi giorni utili per i trasferimenti estivi lasciò la Juventus per tornare al Manchester United.

Nonostante il grande entusiasmo, la stagione con i ‘Red Devils’ non è delle migliori e la squadra si ferma solo al sesto posto, ovvero intascando solo la qualificazione alla prossima Europa League. A livello personale la stagione del portoghese è comunque positiva, con 24 gol in 38 presenze. Adesso con lo United qualcosa sembrerebbe essersi rotto e CR7 è di nuovo pronto a cambiare squadra per puntare più in alto. Una delle pretendenti però si tira indietro. Arriva l’annuncio ufficiale del presidente.

Futuro Cristiano Ronaldo, niente Atletico Madrid: Cerezo chiude le porte

Il futuro di Cristiano Ronaldo continua a non avere sicurezze. Il campione portoghese dopo un anno brillante a livello personale al Manchester United, ma pessimo per risultati di squadra, sembrerebbe nuovamente pronto a dire addio ad Old Trafford.

Nelle ultime settimane è stato accostato anche all‘Atletico Madrid, ma arriva la smentita ufficiale del presidente. Infatti in occasione della presentazione di Molina, il presidente dei ‘Colchoneros’, Enrique Cerezo, come riportato da ‘Ok Diario’, ha voluto sottolineare: “Con questo colpo abbiamo preso l’ultima pedina che ci serviva. Ripeto per i nostri amici giornalisti, l’ultima pedina che ci serviva”. In questo modo il presidente dell’Atletico Madrid ha voluto chiudere le porte all’arrivo di Cristiano Ronaldo.